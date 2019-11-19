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G.Saray'a transferde kötü haber! 'Tercih etmeyecek'

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2019 22:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferini istediği Yaremchuk için Gent kulübü ile temaslara başlandığı iddia edilmişti. Ukrayna'dan Yaremchuk için Galatasaray açıklaması geldi.

Gent'te forma giyen ve bu sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Ukraynalı forvet Yaremchuk ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Yaremchuk'u yaklaşık 1 yıldır izlediği fakat Ukraynalı futbolcu için artık Roma gibi dev kulüplerin devrede olduğu ifade edildi.

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, canlı yayında Galatasaray'ın Yaremchuk transferi ile ilgili yaşananları anlattı. Ukraynalı gazeteci, "Galatasaray yaklaşık 1 yıldır Yaremchuk'u izliyordu. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Yaremchuk da o dönem Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyordu ama şimdi şartlar farklı. Eğer 1 yıl önce olsaydı, Yaremchuk o gün olduğu gibi Galatasaray'a gitmek istedi. Şimdi ise her şey farklı. Yaremchuk, Euro 2020'de boy gösterecek. Şu anda Roma da onu izliyor. EURO 2020'de sergileyeceği başarılı performansa göre başka dev kulüpler de sıraya girecek. Galatasaray'ın fırsatı kaçırdığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Gent forması giyen Yaremchuk, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı. Yaremchuk, tüm kulvarlarda ise 21 maçta 14 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Roman Yaremchuk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kendini batırmak isterse gelir JonJon’a Yaremchuk.
35 yaşında da iatanbulu översin
Eğer bu topçuyu veya bir başkalarını Fatih Terim istiyorsa sakın haa almayın. Bu işi Fatih hocanın inisiyatifine bırakmayın. Verin görevi sportif direktör Cenk Ergün'e nasıl transfer yapılır tüm Galatasaraylılar görsün. Ocak ayında satılacaklar veya kiralanacaklar kadar Cenk Ergün takıma faydalı olacak topçuları bulup getirecektir. Un, yağ ve şeker varken Cenk Ergün de elbette helvayı da yapacaktır.
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