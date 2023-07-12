Galatasaray'ın yeni transferi Angelino kimdir, nereli ve kaç yaşında? Angelino hangi takımlara oynadı? Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbola Bergantinos takımının altyapısında başlayan Angelino, Manchester City, Mallorca, PSV Eindhoven ve Leipzig gibi takımlarda oynadı. Ünlü futbolcunun tam adı Jose Angel Esmoris Tasende'dir. İşte Galatasaray'ın yeni transferi Angelino hakkında bilgiler...

ANGELİNO KİMDİR?

Angelino ya da gerçek adıyla Jose Angel Esmoris Tasende 4 Ocak 1997 yılında İspanya'da doğdu.

Küçük yaşta Bergantinos takımının altyapısında futbola başlayan Angelino 8 Temmuz 2012'de Manchester City'nin U-18 takımı için transfer edildi.

GALATASRAY'IN YENİ TRANSFERİ ANGELİNO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Angelino 2016/2017 sezonunun sonuna kadar Manchester City'nin A takımıda dahil olmak Manchester City U-19 ve U-23 takımlarında da forma giydi.

Angelino 30 Ocak 2016'da Aston Villa ile oynanan FA Cup mücadelesinde sonradan oyuna dahil olarak ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.

Manchester City'de istediği süreleri bulamayan Angelino sırasıyla Girona, Mallorca ve Nac Breda takımlarına kiralandı.

Angelino 2018 yılında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Eindhoven ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Angelino 2018/2019 sezonunda PSV formasıyla 34 maçta forma giydi.

Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angelino ile yeniden sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angelino, sezon sonuna kadar Alman ekibi Leipzig'e kiralık verildi. 12 Şubat 2021'de Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli ile Angelino'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı.

Leipzig, Ağustos 2022'de Hoffenheim'dan sol bek David Raum ile sözleşme imzaladıktan sonra Angelino, bir yıllığına satın alma seçeneğiyle kiralık olarak Hoffenheim'a transfer oldu.

Angelino geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY'DAN ANGELİNO PAYLAŞIMI

Galatasaray Spor Kulübü'nden 'Angelino' paylaşımı geldi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

GALATASARAY, ANGELİNO'YU KAP'A BİLDİRDİ

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İspanyol sol kanat oyuncusu Angelino transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüp Angelino'yu KAP'a bildirdi.

