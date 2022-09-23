Galatasaray'ın yeni transferi Dubois'ten ayrılık sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Dubois, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dubois, "Rekabet olması benim için açımdan büyük mutluluk. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti bana. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım." dedi.

"REKABETİ SEVİYORUM"

"Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman, takımın bazı şeyleri otomatik hale getirmesi için gerekli. Ben de kadro içinde rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemde de her şey otomatikleşince takım daha iyi hale gelecek."

YENİDEN AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR MU?

"Galatasaray'a bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonunda ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim. Sonrasında ne olacağına bakacağız."



