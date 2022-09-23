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Galatasaray'ın yeni transferi Dubois'ten ayrılık sözleri

23.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Leo Dubois, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Dubois, "Sezon başında bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık frenlememe sebep oldum. Yüzde 100 olarak geri döndüm. Takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Takıma yardım ettiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Dubois'ten ayrılık sözleri
Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferi Dubois, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dubois, "Rekabet olması benim için açımdan büyük mutluluk. Şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti bana. Başarı için rekabete ihtiyaç var. Şu an soldayım. Kariyerimde daha önce sol bek olarak da oynadım. Benim için çok fark etmiyor. Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım." dedi.

"REKABETİ SEVİYORUM"

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"Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var. Bu zaman, takımın bazı şeyleri otomatik hale getirmesi için gerekli. Ben de kadro içinde rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemde de her şey otomatikleşince takım daha iyi hale gelecek."

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"Galatasaray'a bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonunda ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim. Sonrasında ne olacağına bakacağız."


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Leo Dubois galatasaray şampiyonluklar sezon hedefi
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