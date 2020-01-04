Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'a geldi

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Onyekuru, İstanbul'dan paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu, paylaşımın altında 'İstanbul' notunu düştü.
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Onyekuru'nun kısa süre içinde resmi imzayı da atması bekleniyor.
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