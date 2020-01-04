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  4. Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'a geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2020 15:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'dan fotoğraf paylaştı.

Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Onyekuru, İstanbul'dan paylaşımda bulundu. Nijeryalı futbolcu, paylaşımın altında 'İstanbul' notunu düştü.

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Onyekuru'nun kısa süre içinde resmi imzayı da atması bekleniyor.

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Henry Onyekuru Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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