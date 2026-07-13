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Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'ın transferinde anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu, resmi imza sürecini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki...
Cevdet Berker İşleyen
Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini resmiyete dökmek üzere önemli bir aşamayı geride bıraktı.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki... 1

Sarı-kırmızılı ekibin anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu, resmi işlemleri tamamlamak üzere İstanbul'a ulaştı.

Uzun süredir yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından genç orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gelişiyle birlikte transfer süreci son aşamaya taşındı.

"HAYALİMİ TAMAMLADIM"

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki... 2

Ugochukwu ilk açıklamasında “Küçükken hayalim büyük kulüplerde oynamaktı, Galatasaray'a gelerek bu hayalimi tamamlamış bulunuyorum.” sözlerini kullandı.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki... 3

22 yaşındaki futbolcunun öncelikle sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından ise Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın da bu işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

SAÇLARI GÜNDEM OLDU

Galatasaray ın yeni transferi İstanbul da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki... 4

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu'nın saçlarını Sarı-Kırmızı'ya boyaması dikakt çekerken sosyal medyada gündem oldu.

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