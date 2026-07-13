Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini resmiyete dökmek üzere önemli bir aşamayı geride bıraktı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılı ekibin anlaşma sağladığı Lesley Ugochukwu, resmi işlemleri tamamlamak üzere İstanbul'a ulaştı.

Uzun süredir yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından genç orta saha oyuncusunun Türkiye'ye gelişiyle birlikte transfer süreci son aşamaya taşındı.

"HAYALİMİ TAMAMLADIM"

Ugochukwu ilk açıklamasında “Küçükken hayalim büyük kulüplerde oynamaktı, Galatasaray'a gelerek bu hayalimi tamamlamış bulunuyorum.” sözlerini kullandı.

İMZA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

22 yaşındaki futbolcunun öncelikle sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından ise Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın da bu işlemlerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

SAÇLARI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu'nın saçlarını Sarı-Kırmızı'ya boyaması dikakt çekerken sosyal medyada gündem oldu.