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Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi! Kaçırdığı goller sonrası ortalık karıştı... 'İlk uçakla gönderin'

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Benfica, bu sonuçla gruptan lider çıkarken Alman devinde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Leroy Sane kaçırdığı net gollerle maça adeta damga vurdu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi! Kaçırdığı goller sonrası ortalık karıştı... 'İlk uçakla gönderin'
Berker İşleyen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecan üçüncü hafta maçları ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Tek golün atıldığı mücadelede kazanan Benfica olurken Portekiz ekibi tarihinde ilk kez Alman ekibi karşısında galip gelmeyi başardı.

MİLLİLER SONRADAN GİRDİ

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Benfica'nın galibiyet golü mücadelenin 13. dakikasında Andreas Schjelderup'tan geldi. Portekiz ekibinde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken iki futbolcu da 55'nci dakikada oyuna dahil oldu.

BOEY SAKATLANDI

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Sacha Boey, Benfica ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Fransız futbolcu, karşılaşmada sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bayern Münih'te sakatlanan Sacha Boey yerine 62. dakikada Konrad Laimer oyuna dahil oldu.

LEROY SANE'YE BÜYÜK TEPKİ

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Öte yandan Bayern Münih'te Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ise 90 dakika sahada kaldı. Karşı karşıya birden fazla pozisyon kaçıran Leroy Sane sosyal medyanın diline düşerken özellikle karşılaşmanın 89. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçememesi büyük tepki topladı.

'İLK UÇAKLA GÖNDERİN'

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Leroy Sane kaçırdığı net fırsatlar sonrası sosyal medyada gündem olurken bazı taraftarlar 'Sane o kadar serseri mayın ki, bu delilik, onu bir sonraki uçakla Türkiye'ye gönderin, orada kendi türüyle oynasın.' ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarlar ise Sane'nin gittiği için mutlu olduğunu söylerken 'Sol kanatta gerçek bir bitiriciye ihtiyacımız var. İşe yaramaz bitiriciliğinden bıktık.' şeklinde paylaşım yaptı.

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Bayern München son dakika benfica galatasaray Leroy Sane
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