Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara mest oldu! "Öz yengem!"

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralandı. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi İtalya basınında geniş yankı uyandırırken sarı kırmızılı taraftarların karşılaması ve coşkusu görenleri etkiledi. Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'da onları karşılayan Galatasaray taraftarının heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Wanda Nara'nın bir paylaşımı diğerlerinin arasında sıyrıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Mauro Icardi'yi kiralaması İtalya'da gündem olurken, Arjantin basını da satırlarına taşıdı.

Özel uçakla İstanbul’a gelen Mauro Icardi yaptığı açıklamada “Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi” ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin eşi Galatasaray taraftarlarının kendisini etiketleyerek yaptığı paylaşımlara yer verdi:

MAURO ICARDİ'NİN EŞİ WANDA NARA'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU: "O BİLİYORDU!"

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, kızı Francesca Icardi Nara'nın Galatasaray formasıyla yıllar önce çekildiği fotoğrafa yer vererek "Francy biliyordu!" notunu düştü

İşte Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaşımları:





