Galatasaray'ın yeni transferi Tete kimdir, tam adı ne? Tete nasıl bir oyuncu, hangi mevkide oynuyor? Transferde sona gelindi!

Tete ile ilgili aramalar hız kazandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kullanıcılar Tete hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. İşte Galatasaray'ın yeni transferi Tete hakkında merak edilenler...

TETE KİMDİR?

Tete, 15 Şubat 2000 yılında Brezilya'nın Alvorada şehrinde dünyaya gelmiştir. Sol ayağını kullanan ve pozisyonlar olarak da sağ kanatta oynayan Brezilyalı futbolcunun boyu ise 1.75 cm'dir. Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmiş olan futbolcunun güncel piyasa değeri 25 miyon euro'ya ulaşmıştır. piyasa değeri bulunmaktadır.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbola Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'da başlamıştır. Kariyeri süresindece de Lyon, Leicester City ve Shakhtar Donetsk gibi ekiplerde futbol oynamıştır.

31 Aralık 2023 yılına kadar Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sonlanacak olan ancak bu sözleşmeyi 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla fesih ettiren isim boşa çıkarak kendisi için bonservissiz şekilde transfer olmanın önünü açmıştır.



