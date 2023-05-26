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Galatasaray'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı'dan transfer itirafı! "Takımın efsanesi olmak istiyorum"

26.05.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan 2.80 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2025 yılına kadar renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakcı performansıyla alkış toplarken, birçok dev kulübün de radarına girmeyi başardı. 28 yaşındaki oyuncu sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı'dan transfer itirafı! "Takımın efsanesi olmak istiyorum"
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da sezon başında Konyaspor'dan kadroya katılan ve performansıyla herkesin beğenisini toplayan Abdülkerim Bardakcı beklentileri fazlasıyla karşıladı. Sarı-Kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçiren ve teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Bardakcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

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28 yaşındaki futbolcu, "Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Elbette bunun zorlukları var. Sezon başında birkaç hata yaptım, psikolojik olarak zorlandım ama çok şükür bunu çalışarak ve her hafta üstüne koyarak atlattım. Galatasaray camiası olarak sezon başından beri odaklandığımız tek şey şampiyonluk. En iyi çalışan ve en iyi mücadele eden biziz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah hedefimize ulaşacağız" dedi.

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

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Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü de peşine takan Abdülkerim Bardakcı kariyer hedefiyle ilgili de konuşurken, "Şu an için tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi. En çok üzüldüğüm konulardan biri bu" ifadelerini kullandı.

"ARKAMIZDA MUSLERA VAR"

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Geçen sezon ligi 13. bitiren takımın bu sezon özellikle savunma performansıyla öne çıkmasını ve ligin en az gol yiyen takımı olmalarını da değerlendiren tecrübeli savunmacı, "Takım iyi olunca doğal olarak savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Biz kesinlikle Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Muslera gibi bir faktör var. O bizim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

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