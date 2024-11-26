Galatasaray'ın yıldız oyuncusu için ünlü yorumcudan olay iddia! "Paketleyip göndermek istiyor"

Galatasaray'da gözler devre arasında gönderilecek oyunculara çevrildi. Takımda mutsuz hiç kimseyi istemeyen Okan Buruk, oyuncuların taleplerine göre hareket edecek ve gitmek isteyenleri takımda tutmayacak.

"KAFAN NEREDE?"

Hakim Ziyech hakkında sert konuşan Ümit Davala, "Topu kaybedip geriye koşmazsan o zaman ben bunu irdelerim. Ziyech senin kafan nerede? O zaman golü senin kafan burada olmadığı için atamadın.' derim. Galatasaray ile işi bitirmiş bir Ziyech var." dedi.

"PAKETLEYİP GÖNDERİLMEK İSTİYOR"

Sözlerine devam eden Davala, "Bence bir an önce Zaha gibi paketleyip göndermek gerekiyor. Artık çok zarar vermeye başladı. Galatasaray'da aynı şekilde paketleyip göndermek istiyor. Topu keyif yaparak kaybediyorsun. Boşu boşuna çalıma giriyorsun topu kaybediyorsun ve arkadan bakıyorsun. Kendini tatmin etmek için sahaya çıkıyorsun. Bu durum kabul edilmez. Ziyech'in bana göre 1 dakika bile forma giymesine gerek yok. Zaha gibi paketlemek gerekiyor." dedi.