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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'ya Milan'dan transfer telefonu!

07.04.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo performansıyla göz doldurmaya devam ederken, Avrupa devleri peşini bırakmıyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin oyuncuya yoğun ilgisi bulunurken, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'den sürpriz bir telefon geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'ya Milan'dan transfer telefonu!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Nicolo 23 yaşındaki yıldız Nicolo Zaniolo, performansıyla taraftarın gönlünde şimdiden taht kurmayı başarmış durumda.

Türkiye kariyerine fırtına gibi başlayan İtalyan oyuncu çıktığı 3 maçta 2 gol atmayı başarırken, kendisi için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

MALDINI GENÇ OYUNCUYU ARADI

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İtalyan medyasında çıkan habere göre; Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini’nin, G.Saray’ın yıldızı Nicolo Zaniolo’yu İstanbul’a gelmeden önce aradı ve “Seni yazın alacağım” dediği öne sürüldü.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO

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Zaniolo'nun Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede 35 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Milan'ın dışında İtalya'nın bir başka büyük kulübü Juventus'un da yıldız oyuncuyu transfer etmek için sırada beklediği öğrenildi.


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