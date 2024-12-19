Galatasaray, Jose Mourinho sayesinde dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor! Devre arasında imzalar atılacak

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Paulo Dybala'nın, Roma ile yollarını ayırmak üzere olduğu ileri sürüldü.

PERFORMANSI ÇOK DÜŞTÜ

İtalyan basınında yer alan haberde; Jose Mourinho'nun Roma'dan ayrılışının ardından Dybala'nın performansının düştüğü ve bu sebeple takımdan ayrılacağı yazıldı. Mourinho sonrası performansı eleştirilen Dybala'nın bu sebeple takımdan ayrılacağı aktarıldı.

ROMA, GALATASARAY İLE ANLAŞACAK

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Dybala'yı göndermeye karar veren Roma, yüksek maliyetinden dolayı yıldız futbolcudan çıkmak istiyor. 7 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 maç daha uzayacak olan Dybala konusunda teknik heyetle de görüşen Roma yetkilileri, Arjantinli oyuncuyu maksimum 6 maç oynatacak ve bu süre zarfında Galatasaray ile anlaşacak.