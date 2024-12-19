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Galatasaray, Jose Mourinho sayesinde dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor! Devre arasında imzalar atılacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 11:20
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Galatasaray'ın devre arasında takıma transfer etmek istediği Paulo Dybala konusunda İtalya'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Roma, Dybala'yı Ocak ayında göndermek istiyor. 7 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Bu transferdeki Jose Mourinho detayı ise dikkatlerden kaçmadı...

Galatasaray, Jose Mourinho sayesinde dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor! Devre arasında imzalar atılacak
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Paulo Dybala'nın, Roma ile yollarını ayırmak üzere olduğu ileri sürüldü.

PERFORMANSI ÇOK DÜŞTÜ

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İtalyan basınında yer alan haberde; Jose Mourinho'nun Roma'dan ayrılışının ardından Dybala'nın performansının düştüğü ve bu sebeple takımdan ayrılacağı yazıldı. Mourinho sonrası performansı eleştirilen Dybala'nın bu sebeple takımdan ayrılacağı aktarıldı.

ROMA, GALATASARAY İLE ANLAŞACAK

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Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Dybala'yı göndermeye karar veren Roma, yüksek maliyetinden dolayı yıldız futbolcudan çıkmak istiyor. 7 maç daha oynarsa sözleşmesi 1 maç daha uzayacak olan Dybala konusunda teknik heyetle de görüşen Roma yetkilileri, Arjantinli oyuncuyu maksimum 6 maç oynatacak ve bu süre zarfında Galatasaray ile anlaşacak.

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