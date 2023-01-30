Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralandığını resmen açıkladı! İşte oyuncunun kazanacağı yıllık ücret...

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiraladı. Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Kaan ile 4 aylığına el sıkıştı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir"

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladıklarını açıkladı.

Kiralama ücreti: 400.000 €

Satın alma opsiyon bedeli: 2.800.000 Euro

Oyuncuya ödenecek net ücret: 9.500.000 TL

