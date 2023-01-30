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Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralandığını resmen açıkladı! İşte oyuncunun kazanacağı yıllık ücret...

30.01.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinin detaylarını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması için 400 bin Euro ödeyecek. Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu ise 2 milyon 800 bin Euro oldu.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralandığını resmen açıkladı! İşte oyuncunun kazanacağı yıllık ücret...

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiraladı. Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli stoper ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Kaan ile 4 aylığına el sıkıştı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir"

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

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Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladıklarını açıkladı.

Kiralama ücreti: 400.000 €

Satın alma opsiyon bedeli: 2.800.000 Euro

Oyuncuya ödenecek net ücret: 9.500.000 TL

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