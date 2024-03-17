Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbisi öncesi 7-0 kazandı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golleri 3. dakikada Megi Doçi, 10. dakikada Ebru Topçu, 13. dakikada Arzu Karabulut, 44. dakikada Ruth Monique Kipoyi, 50 ve 54. dakikada Elanur Laçin ve 72. dakikada Benan Altıntaş kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 59'a çıkardı ve puan kaybeden Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Adana İdmanyurduspor ise 5 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.





