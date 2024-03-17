SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbisi öncesi 7-0 kazandı!

Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbisi öncesi 7-0 kazandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Turkcell Kadınlar Süper Lig'inde karşılaştığı Adana İdmanyurduspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılıar'ın 7-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Galatasaray kritik Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı.

Galatasaray, Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe derbisi öncesi 7-0 kazandı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golleri 3. dakikada Megi Doçi, 10. dakikada Ebru Topçu, 13. dakikada Arzu Karabulut, 44. dakikada Ruth Monique Kipoyi, 50 ve 54. dakikada Elanur Laçin ve 72. dakikada Benan Altıntaş kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Screenshot_1

Galatasaray bu sonucun ardından puanını 59'a çıkardı ve puan kaybeden Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Adana İdmanyurduspor ise 5 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ

6252376d45d2a088402f075e

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya devi, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek üzere!Dünya devi, Ferdi Kadıoğlu transferini bitirmek üzere!
Kasımpaşa Galatasaray maçında izleyenleri şaşırtan olay!Kasımpaşa Galatasaray maçında izleyenleri şaşırtan olay!
Derbi öncesi yıldız isimden olay paylaşım!Derbi öncesi yıldız isimden olay paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe galatasaray kadınlar süper ligi florya metin oktay tesisleri maçı süper li
En Çok Okunan Haberler
Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

Konut kredisinin detayları netleşti! İşte verilecek hibe miktarı

Ehliyet o kişileri için artık hayal oldu

Ehliyet o kişileri için artık hayal oldu

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Ancelotti: 19 yaşında kendine bu kadar güvenen bir oyuncu görmedim

Ancelotti: 19 yaşında kendine bu kadar güvenen bir oyuncu görmedim

Sergen Yalçın'dan sitem dolu açıklamalar!

Sergen Yalçın'dan sitem dolu açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.