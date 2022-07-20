Galatasaray, kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sözleşme detaylarını açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in sözleşme detaylarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 500 bin avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödenecektir."

