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  4. Galatasaray, kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sözleşme detaylarını açıkladı:

Galatasaray, kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sözleşme detaylarını açıkladı:

20.07.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Futbolcuya 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödenecek''

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in sözleşme detaylarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme detaylarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2 milyon 500 bin avrodur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödenecektir."

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