Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı! 4 isim dahil edilmedi

Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlık ve ceza engelleri nedeniyle üç futbolcu kadroda yer almazken, kaleci Günay Güvenç’in de kafileye dahil edilmediği görüldü.

ÜÇ FUTBOLCU KADRODA YOK

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Galatasaray’da Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncuları Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ise cezaları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

GÜNAY GÜVENÇ DE KAMP KADROSUNA ALINMADI

Teknik heyetin belirlediği kamp kadrosunda kaleci Günay Güvenç de kendisine yer bulamadı. Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkacak kadrosunu bu eksiklerle oluşturdu.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina

Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü 16.00'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.