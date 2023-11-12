Galatasaray kaybetti, eski Fenerbahçeli Josef de Souza mest oldu! Hatayspor'un galibiyeti sonrası Sarı-Kırmızılılar'ı kızdıracak paylaşım

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

"BRAVO VOLKİ"

Sarı-Kırmızılı ekibe bu sezonki ilk mağlubiyetini tattıran Hatayspor'un bu galibiyet sonrası Josef, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşırken, bu paylaşımına "Bravo Volki. Hep beraber" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede birçok Fenerbahçeli taraftar tarafından beğenilirken, Galatasaraylıları oldukça kızdırdı.

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