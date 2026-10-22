Galatasaray kazandı, kasayı doldurdu! İşte elde edilen gelir

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini Lille deplasmanında aldı. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 4-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, üç puanı hanesine yazdırırken kasasını da doldurdu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Fransa'da elde ettiği galibiyetle UEFA'nın belirlediği maç sonucu primini kazandı. Böylece sarı-kırmızılıların turnuvadan elde ettiği gelirde önemli bir artış yaşandı.

2,1 MİLYON EURO

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için açıkladığı Şampiyonlar Ligi ödül sistemine göre lig aşamasında alınan her galibiyet, kulüplere 2,1 milyon euro kazandırıyor. Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray da bu sonuçla 2,1 milyon euroluk primin sahibi oldu.

İlk iki haftada Sporting ve Barcelona karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar, Lille mücadelesiyle birlikte bu sezon organizasyondaki ilk galibiyet primini elde etti.

KATILIMDAN 18,62 MİLYON EURO

Galatasaray'ın turnuvadan kazandığı gelir, Lille galibiyetiyle sınırlı değil. Sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Bu başarı sayesinde lig aşamasına katılan takımlara verilen 18,62 milyon euroluk başlangıç ödemesini almaya hak kazanan Galatasaray, söz konusu geliri maç sonuçlarından bağımsız olarak elde etti.

TOPLAM GELİR 20,72 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Lille karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki katılım bedeli ve maç sonucu primlerinden elde ettiği toplam gelir 20,72 milyon euroya yükseldi. Bu tutarın 18,62 milyon eurosu turnuvaya katılım payından, 2,1 milyon eurosu ise Fransa deplasmanındaki galibiyetten kaynaklandı.

Hesaplamaya UEFA'nın performans ve yayın değeri gibi farklı kriterler üzerinden dağıttığı diğer ödemeler dahil edilmedi. Galatasaray'ın turnuva sonunda elde edeceği toplam kazanç, lig aşamasındaki sıralamasına ve ilerleyen turlarda göstereceği performansa bağlı olarak daha da artabilecek.