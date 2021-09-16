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Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

16.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray-Lazio maçı canlı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray-Lazio UEFA maçı nereden izlenecek, şifresiz mi? İşte detaylar.

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Ligde Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi macerasına güçlü rakibi karşısında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan bu karşılaşmada ligde cezası bulunana Marcao'nun da forma giymesi bekleniyor.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Lazio: Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Pedro, Felipe Anderson, Immobile (Muriqi)

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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