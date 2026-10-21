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Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-2 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi tarihinde bir Fransız takımına 4 gol atan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lille ile karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan ve gol düellolarına sahne olan zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı temsilcimiz 4-2'lik skorla kazanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 3'e çıkardı.

MÜTHİŞ HÜCUM PERFORMANSIYLA TARİHİ BAŞARI

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı! 1

Karşılaşma boyunca sergilediği etkili ve baskılı futbolla dikkat çeken Galatasaray, attığı 4 golle Fransa deplasmanında unutulmaz bir gece yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız temsilcisine tek maçta 4 gol atmayı başaran ilk Türk takımı unvanını elde ederek Türk futbol tarihine yeni bir rekor kazandırdı.

FRANSA DEPLASMANINDA UNUTULMAYACAK GECE

Galatasaray, Lille galibiyetiyle Türkiye rekoru kırdı! 2

Zorlu atmosfer ve maç öncesindeki tüm güvenlik kısıtlamalarına rağmen sahada üstün bir oyun ortaya koyan Okan Buruk'un öğrencileri, hücum hattındaki skorer kimliğiyle rakibine şans tanımadı. 4-2'lik skorla sahadan galip ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 3'e yükselterek bir üst tur yolunda dev bir adım attı ve Türkiye'ye tarihi bir zaferle döndü.

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