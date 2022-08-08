Galatasaray, Lucas Torreira'yı resmen açıkladı! İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın anlaştığı yeni transferi Uruguaylı Lucas Torreira, özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Gece yarısına kadar bekleyen Galatasaraylı yüzlerce taraftar havalimanına gelerek yeni transfere sevgi gösterisinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabı bu transferleri resmen açıkladı.

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Galatasaray, Lucas Torreira'nın transferini resmen açıkladı.

-Bonservis: 6 Milyon €

-Yıllık ücret: 2 Milyon 750 Bin €

"BU SENE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Lucas Torreira: Çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifliyim. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmemde taraftarın katkısı çok büyük. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz."

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