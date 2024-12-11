Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kaleci krizi! Sadece 1 maçı var...

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Malmö'de kaleci krizi yaşanıyor. As kaleci Johan Dahlin'in çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2 Kasım'dan bu yana yok ve ne zaman geri döneceği belirsiz. 2020/2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich ise hastalığı nedeniyle son antrenmanda yer alamadı.

"FRIEDRICH; BELLİ DEĞİL"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Friedrich'in durumu ve kaleci kriziyle ilgili, "Kalecimiz Ricardo'nun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil. Gudjohnsen ise bu hafta sakatlık nedeniyle hiçbir şekilde idmana çıkamadı, Galatasaray maçında olmayacak." ifadelerini kullandı.

SADECE 1 MAÇI VAR

İsveç'ten Gasetten'in haberine göre Malmö kalesinde 17 yaşındaki kaleci Joakim Persson olacak. Daha önce sadece 1 resmi maçta kaleyi koruyan Persson, uluslararası anlamda ilk tecrübesini yaşayacak.

Persson, İsveç Kupası maçında ikinci lig ekibi Torslanda'ya karşı oynadı ve kalesinde 2 gol gördü.