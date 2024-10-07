Galatasaray maçında gol kaçıran Alanyasporlu Serdar Dursun'dan Fenerbahçeli taraftara mesaj! Tartışmalı pozisyona da son noktayı koydu

Sekizinci haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray milli araya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giriyor.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki zirve mücadelesine ortak olan Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve milli ara öncesinde ikinci sıraya yükseldi.

GALATASARAY BU KEZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Dün sonucu en çok merak edilen iki maç ise Galatasaray - Alanyaspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçları oldu. Galatasaray ve Beşiktaş zorlu maçlarda 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu skoru korumayı bildi. Beşiktaş ise yediği son dakika golü ile maçtan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

BOŞ POZİSYONDA TOPU DIŞARIYA ATTI

Galatasaray maçında ne çok konuşulan pozisyonlardan biri ise Serdar Dursun'un boş kaleye kaçırdığı şut oldu. Maçın son dakikalarında müsait pozisyonda topu auta atan Serdar Dursun, bazı Fenerbahçeli taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

SERDAR DURSUN FENERBAHÇELİ TARAFTARA YANIT VERDİ

Bir taraftar ise Serdar Dursun'a sahip çıktı ve deneyimli futbolcuya Instagram'dan destek mesajı yolladı. Taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmayan Serdar Dursun ise pozisyonu anlattı ve maçtaki tartışmalı pozisyonlardan birine de yanıt verdi.

"SON ANDA SEKTİ"

Taraftarın "Abi, canın sağ olsun. Biz senin nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz" mesajına cevap veren Serdar Dursun, " Son anda sekti. Zeminden dolayı" dedi.

"FAUL VARDI ZATEN"

Ayrıca Serdar Dursun maçın en çok tartışma yaratan pozisyonu için de faul dedi. Top Serdar Dursun'a gelmeden önce Ismail Jakobs yerde kalmış ve hakem oyunu durdurmamıştı. Bu durum Galatasaraylı futbolcuların tepkisini çekmiş ve Fernando Muslera sert itirazından dolayı sarı kart görmüştü. Serdar Dursun taraftara attığı mesajda tartışmalara son noktayı koydu ve "Faul vardı zaten daha önce" ifadesini kullandı.

GEÇEN SENE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Geçen sene Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, Galatasaray deplasmanında takımı 1-0 gerideyken, ağlara giden topa dokunmuş ve gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Bu durum da o dönem Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.