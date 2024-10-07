SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray maçında gol kaçıran Alanyasporlu Serdar Dursun'dan Fenerbahçeli taraftara mesaj! Tartışmalı pozisyona da son noktayı koydu

Galatasaray maçında gol kaçıran Alanyasporlu Serdar Dursun'dan Fenerbahçeli taraftara mesaj! Tartışmalı pozisyona da son noktayı koydu

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
07.10.2024 11:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçında Serdar Dursun'un son dakikalarda boş kaleye kaçırdığı gol herkes tarafından konuşuldu. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar bu durum üzerinden Serdar Dursun'u eleştirirken, deneyimli futbolcu kendisine destek veren taraftara ise cevap verdi. Serdar Dursun, zeminden dolayı topun son anda sektiğini ve daha öncesinde tartışma yaratan pozisyonda ise faul olduğunu söyledi. Yaşanan bu pozisyon ise geçen yıl oynanan Galatasaray - Karagümrük maçını akıllara getirdi.

Sekizinci haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray milli araya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giriyor.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki zirve mücadelesine ortak olan Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve milli ara öncesinde ikinci sıraya yükseldi.

3242

GALATASARAY BU KEZ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Dün sonucu en çok merak edilen iki maç ise Galatasaray - Alanyaspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçları oldu. Galatasaray ve Beşiktaş zorlu maçlarda 1-0 öne geçerken, Galatasaray bu skoru korumayı bildi. Beşiktaş ise yediği son dakika golü ile maçtan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

76785

BOŞ POZİSYONDA TOPU DIŞARIYA ATTI

Galatasaray maçında ne çok konuşulan pozisyonlardan biri ise Serdar Dursun'un boş kaleye kaçırdığı şut oldu. Maçın son dakikalarında müsait pozisyonda topu auta atan Serdar Dursun, bazı Fenerbahçeli taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

SERDAR DURSUN FENERBAHÇELİ TARAFTARA YANIT VERDİ

Bir taraftar ise Serdar Dursun'a sahip çıktı ve deneyimli futbolcuya Instagram'dan destek mesajı yolladı. Taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmayan Serdar Dursun ise pozisyonu anlattı ve maçtaki tartışmalı pozisyonlardan birine de yanıt verdi.

34

"SON ANDA SEKTİ"

Taraftarın "Abi, canın sağ olsun. Biz senin nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz" mesajına cevap veren Serdar Dursun, " Son anda sekti. Zeminden dolayı" dedi.

"FAUL VARDI ZATEN"

Ayrıca Serdar Dursun maçın en çok tartışma yaratan pozisyonu için de faul dedi. Top Serdar Dursun'a gelmeden önce Ismail Jakobs yerde kalmış ve hakem oyunu durdurmamıştı. Bu durum Galatasaraylı futbolcuların tepkisini çekmiş ve Fernando Muslera sert itirazından dolayı sarı kart görmüştü. Serdar Dursun taraftara attığı mesajda tartışmalara son noktayı koydu ve "Faul vardı zaten daha önce" ifadesini kullandı.

435

GEÇEN SENE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Geçen sene Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, Galatasaray deplasmanında takımı 1-0 gerideyken, ağlara giden topa dokunmuş ve gol ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Bu durum da o dönem Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Serdar Dursun galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Deprem Ağı'ndan gelen 'Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem' bildiriminin aslı ortaya çıktı!

Deprem Ağı'ndan gelen 'Afganistan'da 10 büyüklüğünde deprem' bildiriminin aslı ortaya çıktı!

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Sadece 9 dakika süre alabildi! Mourinho devre arasında takımdan gönderiyor

Sadece 9 dakika süre alabildi! Mourinho devre arasında takımdan gönderiyor

Icardi maç biter bitmez paylaştı! Herkesi şaşırttı...

Icardi maç biter bitmez paylaştı! Herkesi şaşırttı...

Serdar'dan Fenerbahçeli taraftara yanıt

Serdar'dan Fenerbahçeli taraftara yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.