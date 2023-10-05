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Galatasaray maçında izledi, hayran kaldı! İsmail Kartal'dan transfer için talimatı verdi... Crespo'nun yerine Emil Breivik!

05.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Tüm kulvarlarda yoluna kayıpsız şekilde devam eden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz bir transfer talebi geldi. Başarılı teknik adam Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Molde'nin başarılı oyuncusu Emil Breivik için scout ekibine talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Emil Breivik

Emil Breivik

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Molde
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Sezona bomba gibi başlayan ve hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde bileği bükülmeyen Fenerbahçe yoluna kayıpsız bir şekilde devam ederken, Sarı-Lacivertliler'in Portekizli ön liberosu Miguel Crespo ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz günlerde 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşme süresinin 1 yıl olması dikkat çekerken, sözleşmenin olası bir ayrılık ihtimali olması nedeniyle kısa tutulduğu ifade edildi.

CRESPO GİDERSE O GELİYOR

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Takvim'in haberine göre; Deneyimli hocanın Crespo'nun ayrılması durumunda ise Molde'nin 23 yaşındaki Norveçli yıldızı Emil Breivik'i transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi. Kartal'ın Breivik'i scout ekibine sık sık izlettiği ve transfer komitesinden yıldız futbolcu hakkında rapor aldığı öğrenildi.

GALATASARAY MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

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Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşan Molde'nin genç ismi performansıyla dikkat çekmişti. Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen Emil Breivik'in Norveç ekibi ile olan kontratı 2025'te sona erecek.

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