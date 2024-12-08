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Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'a sert tepki: Burada cinayet var

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.12.2024 22:38
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Dün Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği galibiyet, bugün Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasını daha da önemli bir hale getirdi. 10 kişi kalan Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılırken, Turgut Doman'ın Barış Alper Yılmaz'a yapılan sert müdahaleyi es geçmesi tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan yorumcu Erman Toroğlu, "Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var" dedi.

Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'a sert tepki: Burada cinayet var

Dün oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın galibiyeti ligdeki hesapları değiştirdi. Herkes bugün Sivasspor ile Galatasray arasında oynanan maça odaklandı Maça iyi başlayan Galatasaray, Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Sivasspor güçlü rakibi karşısında öne geçerken, eksik kalan Aslan ilk yarıyı önde kapatmayı bildi.

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TURGUT DOMAN'A AĞIR ELEŞTİRİ

Maç 3-2 Galatasaray galibiyetiyle biterken hakem Turgut Doman'ın, Ray Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahalesine kırmızı kart göstermemesi tepkilerin odağında oldu.

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"BURADA CİNAYET VAR"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan eski hakem Erman Toroğlu, "Turgut Doman'ın telefon görüşmeleri dinlenirse çok şey çıkar. Bu normal bir şey değil çünkü. Burada taammüden cinayet var" dedi.

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"HACIOSMANOĞLU'NUN SİNİRLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Toroğlu açıklamasının devamında ise "Turgut Doman denen adamın bu akşam biletinin kesilmesi lazım. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çok sinirli olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

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2 - 3
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Barış Alper Yılmaz galatasaray
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