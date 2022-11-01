'Galatasaray menajerlik ücreti ödeyecek mi?' Wanda Nara'nın avukatından açıklama

Galatasaray'a geldiği günden bu yana eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli golcü Mauro Icardı, tekrar gündemde... İkilinin ayrılık haberleri sonrası, aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'yı menajerlik görevinden aldığı ve Icardi'nin Galatasaray'ın 1 milyon Euro'luk menajerlik parasını ödememesini istediği iddia edilmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Galatasaray'ın bu ücreti ödemeyeceği haberleri üzerine "Bu yanlış bir bilgi. Wanda hala Icardi'nin Inter'deyken menajerlik rolü için tazminat alıyor" ifadelerini kullanırken, Wanda Nara'nın; Maruo Icardi'nin Inter'den PSG'ye transferi ve sözleşme yenilemelerle ilgili komisyon aldığını söyledi.

Avukat Rosenfeld, Mauro Icardi'nin eski eşini menajerliğinden alıp almadığına ya da Galatasaray'dan alması gereken menajerlik ücretine dair bir açıklama yapmadı.



