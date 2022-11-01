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'Galatasaray menajerlik ücreti ödeyecek mi?' Wanda Nara'nın avukatından açıklama

01.11.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana eşi Wanda Nara ile olan inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi zor günler geçiriyor. İkili ayrıldıklarını duyururken, aynı zamanda Icardi'nin menajerliğini yapan eski eşini bu görevden aldığı iddia edildi. Wanda Nara'nın avukatından konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

'Galatasaray menajerlik ücreti ödeyecek mi?' Wanda Nara'nın avukatından açıklama
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli golcü Mauro Icardı, tekrar gündemde... İkilinin ayrılık haberleri sonrası, aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'yı menajerlik görevinden aldığı ve Icardi'nin Galatasaray'ın 1 milyon Euro'luk menajerlik parasını ödememesini istediği iddia edilmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

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Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Galatasaray'ın bu ücreti ödemeyeceği haberleri üzerine "Bu yanlış bir bilgi. Wanda hala Icardi'nin Inter'deyken menajerlik rolü için tazminat alıyor" ifadelerini kullanırken, Wanda Nara'nın; Maruo Icardi'nin Inter'den PSG'ye transferi ve sözleşme yenilemelerle ilgili komisyon aldığını söyledi.

Avukat Rosenfeld, Mauro Icardi'nin eski eşini menajerliğinden alıp almadığına ya da Galatasaray'dan alması gereken menajerlik ücretine dair bir açıklama yapmadı.


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Wanda Nara son dakika galatasaray 10 sezon

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