Galatasaray Muslera'nın ardından kalesini o isme emanet edecek! Anlaşma sağlandı, iş imzaya kaldı! İşte Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kalecisi

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da birçok isim gündeme gelirken Sarı-Kırmızılılar aradığı ismi Fransa’da buldu.

İKNA EDİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Ligue 1 temsilcisi Lyon’un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile el sıkıştı. Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Lyon forması giyen Lucas Perri'yi ikna ettiği öne sürüldü.

ANLAŞMAYA VARILDI

Bein Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Lucas Perri ile el sıkıştı. Oyuncu tarafı, Galatasaray'a gelmeye istekli olduğunu ve şartları kabul ettiğini belirtti. Ancak, Lyon kulübü ile bonservis pazarlığı devam edecek.

13 MAÇTA GOLE KAPATTI

Geçtiğimiz sezon Lyon kalesini 45 maçta koruyan Brezilyalı eldiven, kalesinde 60 gol gördü, 13 kez de kalesini gole kapamayı başardı. Küme düşürülen Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Perri'nin piyasa değeri 10 milyon Euro.