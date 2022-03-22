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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen karşısında

22.03.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen karşısında

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, yarın Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini konuk edecek.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Galatasaray Nef, 76-71 kaybetmişti.

Grupta 4 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.

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