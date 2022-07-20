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Galatasaray Nef, Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti

20.07.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef, Sedat Ali Karagülle'yi transfer etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Sedat Ali Karagülle'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türkiye Basketbol 1. Lig ekibi Ormanspor'da forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sedat Ali Karagülle, geçen sezon Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 32 maçta 9,5 sayı, 3,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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