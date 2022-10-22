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Galatasaray Petrol Ofisi Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-2 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar geriden gelip kazandı

22.10.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ezeli rakibi Galatasaray Petrol Ofisi ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Sarı-Kırmızılılar oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Petrol Ofisi Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-2 mağlup etti! Sarı-Kırmızılılar geriden gelip kazandı

Kadın Futbol Ligi B Grubu 2. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Beylerbeyi 75.Yıl Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

GERİDEN GELİP KAZANDI!

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Fenerbahçe'nin golleri 25. dakikada Kennya Cordner ve 49. dakikada Zenatha Goeieman Coleman'dan geldi. Galatasaray'ın gollerini ise 45+2. dakikada Milica Denda, 84. dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 3 puanda kaldı.

İLK MAÇ 7-0

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İki ezeli rakibin kadın takımları geçtiğimiz sezon tarihlerinde ilk kez karşılaşmış ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


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