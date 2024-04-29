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Galatasaray, Real Madrid'den yıldız oyuncunun transferi için anlayış istedi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2024 11:46
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Galatasaray yeni sezon için transfer hazırlıklarına şimdiden başladı. Real Madrid'in önümüzdeki sezon da takımda tutmayı planladığı Joselu için sarı-kırmızılılar devreye girdi ve İspanyol devinden anlayış istedi.

Galatasaray, Real Madrid'den yıldız oyuncunun transferi için anlayış istedi!
Joselu

Joselu

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki Joselu'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Galatasaray'ın bu transferde yoğun ısrarı sonrası Real Madrid'den anlayış istediği ifade edildi.

ESPANYOL SICAK

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Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü transferi için Joselu'yu gözüne kestirdi. Espanyol'un göndermeye sıcak baktığı yıldız oyuncu için aradaki tek engel Real Madrid...

ANLAYIŞ İSTENDİ

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Real Madrid ile yapılan ön görüşme sonrası Joselu'nun transferi için aradan çekilmeleri istendi. İspanyol devi bu talebe şimdilik yanıt vermezken, sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelecek habere kilitlendi.

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