Galatasaray, Real Madrid'den yıldız oyuncunun transferi için anlayış istedi!

Bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki Joselu'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Galatasaray'ın bu transferde yoğun ısrarı sonrası Real Madrid'den anlayış istediği ifade edildi.

ESPANYOL SICAK

Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü transferi için Joselu'yu gözüne kestirdi. Espanyol'un göndermeye sıcak baktığı yıldız oyuncu için aradaki tek engel Real Madrid...

ANLAYIŞ İSTENDİ

Real Madrid ile yapılan ön görüşme sonrası Joselu'nun transferi için aradan çekilmeleri istendi. İspanyol devi bu talebe şimdilik yanıt vermezken, sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelecek habere kilitlendi.





