Fatih Terim, Real Madrid'i böyle yıkacak!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 3. haftasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Geride kalan iki haftada Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde Paris Saint-Germain'e 1-0 yenilen Galatasaray, Real Madrid'i mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.

REAL MADRID SON SIRADA

Şampiyonlar Ligi kupasını 13 kez kazanarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise grupta averajla Galatasaray'ın ardından son sırada bulunuyor.

G.SARAY'DA FALCAO YOK, REAL'DE 6 EKSİK

Galatasaray'da aşil tendonunda ağrısı olan Radamel Falcao, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz kadroda yok.

İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...

