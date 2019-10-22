SPOR

Fatih Terim, Real Madrid'i böyle yıkacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2019 08:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid'i yıkacak 11'i belirledi. İşte PSG maçındaki gibi mücadeleye üçlü savunmaya başlayacak olan Terim'in kadrosu...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 3. haftasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Geride kalan iki haftada Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde Paris Saint-Germain'e 1-0 yenilen Galatasaray, Real Madrid'i mağlup ederek iddiasını sürdürmek istiyor.

REAL MADRID SON SIRADA
Şampiyonlar Ligi kupasını 13 kez kazanarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise grupta averajla Galatasaray'ın ardından son sırada bulunuyor.

G.SARAY'DA FALCAO YOK, REAL'DE 6 EKSİK
Galatasaray'da aşil tendonunda ağrısı olan Radamel Falcao, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Real Madrid'de ise sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz kadroda yok.

İşte Galatasaray - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri...

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Radamel Falcao, Real Madrid maçında yokRadamel Falcao, Real Madrid maçında yok
Fatih Terim, Real Madrid'i yıkış planını açıkladıFatih Terim, Real Madrid'i yıkış planını açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Galatasaray - Real Madrid 11leri

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Fatih Terim, Real Madrid planını açıkladı

Fatih Terim, Real Madrid planını açıkladı

Zidane ve Ramos'tan G.Saray maçı yorumu

Zidane ve Ramos'tan G.Saray maçı yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

G.Saray'da çifte sakatlık! Şoke eden haber

G.Saray'da çifte sakatlık! Şoke eden haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim, Real Madrid'i böyle yıkacak!

Fatih Terim, Real Madrid'i böyle yıkacak!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Fatih Terim: Real Madrid'i mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız

Fatih Terim, Real Madrid planını açıkladı

Mourinho'dan çarpıcı Galatasaray yorumu

Mourinho'dan çarpıcı G.Saray yorumu

İspanya'da G.Saray korkusu! 'Cehennem...'

İspanya'da G.Saray korkusu! 'Cehennem...'

Yıldız isimden Real Madrid iddiası! Ayrılık sözleri...

Yıldız isimden Real Madrid iddiası! Ayrılık sözleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.