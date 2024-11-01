Galatasaray rekor kırıyor! Sarı-Kırmızılılar'a adeta para yağıyor... Sadece 4 ayda oldu

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon 79 milyon Euro'luk ciroyla rekor kırmış durumda. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'da Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yeni yılda halka arz planlanıyor.

337 BİN FORMA SATILDI

Yeni forma sponsoru ile 1 milyon forma hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılı kulüpte 4 ay sonunda GS Store mağazalarında toplam 337 bin adet forma satışı gerçekleşti.

PARA YAĞIYOR

Galatasaray yönetimi, halka arz ile birlikte kasasına ciddi miktarda nakit akışı sağlamak isterken rekor gelirler de şimdiden pozitif görüntü veriyor.