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Galatasaray rekor kırıyor! Sarı-Kırmızılılar'a adeta para yağıyor... Sadece 4 ayda oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.11.2024 11:31
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Süper Lig'de lider yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da saha dışında da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar yapılan ciroyla rekor kırarken 4 ayda 337 bin forma satışı gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray rekor kırıyor! Sarı-Kırmızılılar'a adeta para yağıyor... Sadece 4 ayda oldu

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezon 79 milyon Euro'luk ciroyla rekor kırmış durumda. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'da Galatasaray Mağazacılık AŞ'de yeni yılda halka arz planlanıyor.

337 BİN FORMA SATILDI

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Yeni forma sponsoru ile 1 milyon forma hedefiyle sezona başlayan sarı-kırmızılı kulüpte 4 ay sonunda GS Store mağazalarında toplam 337 bin adet forma satışı gerçekleşti.

PARA YAĞIYOR

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Galatasaray yönetimi, halka arz ile birlikte kasasına ciddi miktarda nakit akışı sağlamak isterken rekor gelirler de şimdiden pozitif görüntü veriyor.

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Dursun Özbek rekor galatasaray
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