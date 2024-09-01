Galatasaray resmen açıkladı: Yırtık var! Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mauro Icardi'den gelen haberle yıkıldı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili resmi açıklamada bulundu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

İşte sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden sağlık raporu başlığı ile paylaştığı açıklama:

"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

'FENERBAHÇE MAÇINDA YOK'

Galatasaray'da Mauro Icardi için öngörülen tedavi sürecinin 3-6 hafta olduğu belirtildi.

Milli araya girilmesiyle birlikte Mauro Icardi, Rizespor, Fenerbahçe ve Paok maçlarını muhtemel kaçıracağı düşünülüyor.