SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi kanalda? Dostluk karşılaşmasında tarih belli oluyor!

Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi kanalda? Dostluk karşılaşmasında tarih belli oluyor!

20.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Roma maçının tarihi merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Sarı Kırmızılılar, hazırlık maçlarına başlıyor. Peki, Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi kanalda? Dostluk karşılaşmasında tarih belli oluyor!

Galatasaray Roma maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak edildi. Galatasaray ile Roma arasında oynanması planlanan dostluk maçına ilişkin konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, "Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz, diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Özbek'in bu sözlerinin ardından birçok kişi internette, "Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Roma maçı ile ilgili resmi tarihler henüz netleşmedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray ile Roma arasında oynanması planan dostluk maçına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Weghorst atağı!Galatasaray'dan Weghorst atağı!
Ekibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihiEkibi bile belli! Arda Turan o takımın başına geçiyor... İşte resmi açıklama tarihi
Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!Taraftarın gözü kulağı Aubameyang'daydı ama... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray maçı süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Real Madrid maçında depremzedeler için yapılan saygı duruşunda küfürler havada uçuştu!

Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu yok!

Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu yok!

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Enner Valencia kendisine yapılan teklifi reddedip Brezilya ekibiyle anlaştı!

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Enner Valencia kendisine yapılan teklifi reddedip Brezilya ekibiyle anlaştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.