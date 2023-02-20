Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi kanalda? Dostluk karşılaşmasında tarih belli oluyor!

Galatasaray Roma maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak edildi. Galatasaray ile Roma arasında oynanması planlanan dostluk maçına ilişkin konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, "Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz, diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Özbek'in bu sözlerinin ardından birçok kişi internette, "Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Roma maçı ile ilgili resmi tarihler henüz netleşmedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray ile Roma arasında oynanması planan dostluk maçına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum."

