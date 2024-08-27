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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçına çıkıyor! Turu geçmeleri halinde kasa parayla dolup taşacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.08.2024 16:27
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında evinde bu akşam Young Boys’u konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak maç TSİ 22:00’de başlayacak. Sezonun en kritik mücadelesine çıkacak sarı-kırmızılılar, turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde yüklü miktar parayı da kasasına koyacak.

İlk maçı İsviçre’de 3-2 kaybeden Galatasaray’ın tur atlaması için iki farklı galibiyete ihtiyacı var. 90 dakika sonunda sarı kırmızılıların tek farklı galibiyet alması durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Young Boys’un alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet ise İsviçreli ekibin tur atlaması için yeterli olacak.

ANKET | Galatasaray sezonun en pahalı maçına çıkıyor! Sizce temsilcimiz eler mi elenir mi?

ANKET | Galatasaray sezonun en pahalı maçına çıkıyor! Sizce temsilcimiz eler mi elenir mi?
Eler
Elenir

TUR ATLAYAN TAKIM YENİ FORMATA GİRİŞ YAPACAK

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Tur atlayan taraf, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına adım atacak. Elenen taraf ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan önce yaptığı basın toplantısında, “İlk maçı oynadık. Buraya daha avantajlı bir skorla gelmek isterdik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her takıma karşı oynadık, yine aynı yapıyla oynayacağız. Yarın [bugün] için öncelikle sabıra ihtiyacımız var” dedi.

"KİM OYNARSA OYNASIN..."

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Forvet oyuncuları Mauro Icardi ve Michy Batshuayi’nin birlikte oynayabileceğinin mesajını veren Buruk, “Oyun içerisinde bunu değerlendirdik. Antrenmanlarda bunu çalışıyoruz. Yarın [bugün] bunun kararını vereceğiz. Kim oynarsa oynasın sahaya çıkacak 11 ve kulübeden gelecek 5 kişi çok önem taşıyor” diye konuştu.

AYAK BASTI PARASI 18.6 MİLYON EURO

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Maç sayısının artmasıyla birlikte ayak bastı parası 18.6 milyon Euro'ya çıktı. Galibiyet premii 2.1 milyon Euro, beraberlik primi 700 bin Euro oldu.

YAYIN GELİRİ 9 MİLYON EURO

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Ayak bastı parasının ardından yayın geliri olarak da sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde 6.7 milyon Euro kazanacak. Galatasaray'ın garanti geliri 27 milyon Euro civarında olacak.

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galatasaray şampiyonlar ligi
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