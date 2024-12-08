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Galatasaray, Sivas'ı 10 kişi devirdi! Liderliğini perçinledi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.12.2024 18:08
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen sarı - kırmızılılar sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Zirvede en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin dün Beşiktaş'a mağlup olmasıyla birlikte Cimbom, puan farkını 6'ya çıkartarak liderliğini perçinledi.

Galatasaray, Sivas'ı 10 kişi devirdi! Liderliğini perçinledi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı - kırmızılılar maçın henüz 15. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

CİMBOM 15. DAKİKADA KIZARDI

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Hakem Turgut Doman'ın düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılılar 15. dakikada Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

SİVAS'TA TAM 5 GOL!

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Sivasspor dakikalar 25'i gösterdiğinde Garry Rodrigues'in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Ancak, mücadeleyi bırakmayan Cimbom, galibiyet gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen (P) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın son duraklama dakikalarında ise ev sahibi ekip Bekir Turaç Böke ile bir gol daha buldu.

OSIMHEN 9 MAÇIN 8'İNDE GOL KATKISI VERDİ

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Geldiği günden beri Kasımpaşa (2), Antalyaspor, Beşiktaş, Samsunspor (2) ve Sivasspor ağlarını havalandıran Osimhen, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Eyüpspor karşılaşmalarında da birer asist yapma başarısı gösterdi. Nijeryalı golcü verdiği bu katkıyla birlikte 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de oynadığı ilk dokuz maçın sekizinde gol katkısında bulunan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

BARIŞ ALPER REKORUNU TEKRARLADI

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Karşılaşmada son golü kaydeden Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü kaydetti. Yılmaz, bu golle birlikte henüz 15. haftada geçen sezonki rekorunu tekrarladı.

Günün Maçları

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MS
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
2 - 3
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor Yunus Akgün Barış Alper Yılmaz galatasaray Victor Osimhen
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