Galatasaray son transferi de bitirdi! İlk maçı Fenerbahçe derbisi olacak... Szymanski detayı!

Futbola Polonya'da başlayan Przemyslaw Frankowski'nin kariyerinde Chicago da var. ABD'de de forma giyen kanat oyuncusu, hem sol açıkta hem de sağ açıkta forma giyebiliyor. Ziyech'in ayrılmasından sonra kanat bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim uzun süredir Frankowski transferi için uğraş veriyordu.

DERBİDE RAKİP OLACAKLAR

29 yaşındaki futbolcu aynı zamanda milli takımından da Fenerbahçe forması giyen Szymanski ile takım arkadaşı! İki Polonyalı kuvvetle muhtemel Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide forma giyecek.

GALATASARAY'DAN 5. VE SON TRANSFER

Ara transfer döneminde Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu, Milan'dan Alvaro Morata, İngiltere'den Lemina ve Genk'ten Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile birlikte devre arası transferine de noktayı koymuş oldu!

Ziyech ve Batshuayi'nin yanı sıra Danimarkalı stoper Nelsson da Galatasaray'dan ayrılmıştı.