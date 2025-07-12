Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Sarıkaya'nın cenazesi, Etiler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp personeli ve camiadan çok sayıda kişi katıldı.

İsmail Sarıkaya, Galatasaray Kulübünde üç dönem yönetim kurulu üyeliği, mevcut dönemde Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde sarı-kırmızılı camiaya hizmet etti.