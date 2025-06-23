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Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Şampiyonluğun ardından futbolu bıraktığını açıkladı

Galatasaray formasıyla geçirdiği yılların ardından futbolu bırakma kararı alan Mertens yaptığı açıklamayla taraftarları üzdü. Kariyerine bir yıl daha İtalya'da devam edeceği konuşulan Mertens, ailesiyle birlikte aldığı karar sonrası kramponlarını asacağını söyledi.

Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Şampiyonluğun ardından futbolu bıraktığını açıkladı
Emre Şen
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Dries Mertens futbola veda etti.

3 TEMMUZ'DA FUTBOLU BIRAKIYOR

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Dries Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbolu bırakacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklayan Mertens, sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırdı.

GALATASARAY'DA 3 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

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Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı. Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray mertens
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