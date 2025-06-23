Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Şampiyonluğun ardından futbolu bıraktığını açıkladı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Dries Mertens futbola veda etti.
Dries Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbolu bırakacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklayan Mertens, sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırdı.
Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı. Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.
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