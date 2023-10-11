Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk talimatı verdi: Takımdan gönderin! Yıldız isim Suudi Arabistan'a gidiyor...

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Galatasaray, sezon başında kadrosuna yaptığı yıldız takviyeleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Sarı-Kırmızılı ekipte takıma yapılan takviyelerin yanında birçok isimle de yollar ayrılırken, bu isimlere bir yenisi daha eklenmeye hazırlanılıyor. Bu isim takviyeler sonrası forma şansı azalan Sergio Oliviera...

OKAN BURUK KARARINI İLETTİ

Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Sergio Oliveira hakkında karar verildi. Fanatik'in haberine göre teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon sonunda düşüşe geçse de takımda tuttuğu Portekizli'yi kadroda düşünmediğini bildirdi. Başarılı teknik adam, oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verdi.

YERİ DOLDURULACAK

Sezon başında 8 numara pozisyonu için Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele hamleleri yapan Galatasaray, devre arasında Sergio Oliveira ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye bir transfer daha gerçekleştirecek. Gelecek yeni isimden, Tottenham'dan alınan Ndombele'yi de kalite anlamında zorlaması beklenecek.

YENİ ADRESİ ARABİSTAN OLABİLİR

Yaz transfer döneminde de takımdan ayrılığı gündemde olan Sergio Oliveira'nın ismi Suudi Arabistan kulüpleri ile anılmıştı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve devre arasında gidişine izin verdiği oyuncunun, tekrar bu kulüplerle görüşmesi bekleniyor.

