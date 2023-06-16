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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in 'Şaibe var' sözlerine cevap! 'Biri mi söyletti?'

16.06.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etmiş ve şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle taçlandırmıştı. Karşılaşma öncesinde ise sarı - lacivertlilerin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in "Bu lig, bu sene birçok şaibeyle dolu." sözleri gündeme damgasını vurmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç futbolcuya cevap verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in 'Şaibe var' sözlerine cevap! 'Biri mi söyletti?'

Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Müsabaka öncesinde sarı - lacivertli futbolcu İsmail Yüksek'in yaptığı açıklamalar ise gündeme damgasını vurmuştu.

"BU SENE ŞAİBEYLE DOLU"

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Yüksek, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok!" ifadelerini kullanarak ezeli rakibine göndermede bulunmuştu.

OKAN BURUK'TAN CEVAP: 'BİRİ Mİ SÖYLETTİ?'

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Bu sözlerin ardından PFDK'ye sevk edilen genç oyuncuya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan cevap geldi.

Ajansspor'a konuşan Buruk, "Son maç öncesi aslında biz şampiyonluğu ilan ettikten sonra yapılan açıklama hoş değildi. Hem hoca hem de İsmail Yüksek nezdinde. İsmail Yüksek, bu ülkenin millli bir oyuncusu. Bir gelişim sağlıyor. Orada keşke ona o söyletilmeseydi. Bunu hepimiz düşünmüşüzdür. Kendisi mi söyledi, biri mi söyletti. Bu şunun da hazırlığıydı; Galatasaray kaybetseydi, farklı bir şey çıkabilirdi. 'Galatasaray hak etmedi' diyeceklerdi. Ancak, 3-0 net kazandık. Oyun olarak da üstün oynadık. Baktığımızda Galatasaray'ın bu ligi hak ederek kazandığını ortaya koyduk. Bu bizim için önemliydi." dedi.

"KAZANMAMIZ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİK"

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Derbiyi kazanmanın öneminden bahseden deneyimli hoca, "Fenerbahçe'ye 8, Beşiktaş'a 10 puan fark attık. Ne kadar iyi ve başarılı olduğumuzu gösterdik. Derbiyi kazanmak çok önemliydi. Maçtan önce konuştuk, oyuncuya belirttik. Kazanmamız gerektiğini söyledik. Üstüne kimse bir şey konuşmadı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ BAŞARILI BULUYORUM"

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Sarı - lacivertli takımın da başarılı olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Fenerbahçe takımını puan olarak başarılı buluyorum. İyi yerde bitirdiler. Jesus hiçbir şekilde başarısız değildi. Hem puan olarak iyiydi hem de Avrupa'da iyi yere geldi. Türkiye Kupası'nı kazanmış biri. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş net puan yakaladı. Galatasaray daha iyisini yaptığı için şampiyon oldu. Ligin sıralaması bence adildi." şeklinde konuştu.


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