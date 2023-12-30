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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan paylaşım: Sonsuza dek...

30.12.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanırken yaşanan kabul edilemez olaylar sonrası iptal edilen Süper Kupa mücadelesi sonrası yurda dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk İstanbul'a iner inmez bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edilirken, bu duruma tepkiler de çığ gibi büyüyor.

"SONSUZA DEK..."

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Sosyal medyada paylaşımlar yapanlar arasına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katılırken, Buruk yurda dönüşünün hemen ardından paylaştığı gönderide Atatürk'ün fotoğrafı ve imzasının olduğu görsele 'Sonsuza dek...' yazdı.

Okan Buruk'un bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.

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