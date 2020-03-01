Galatasaray tribünleri İdlib şehitlerini unutmadı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta rejim güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda İdlib'de şehit olan 34 asker unutulmadı. Galatasaray Kulübü tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bıraktı.
Sarı kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmaya sırt bölümünde "Mehmet" yazan siyah tişörtlerle çıktı.Öte yandan Galatasaraylı futbolcular asker selamı vererek İdlib şehitlerini andılar.
Tribünleree "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" ve "Şehitlerden selam geldi. Savaşan tüm sağlara" ifadelerin yer aldı pankartlar asıldı.
Maç öncesinde İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar anons edilen her ismin ardından "Burada" dedi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar İdlib şehitlerinin anısına maçın başlangıcından itibaren 3 dakika boyunca sessiz kaldı.
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