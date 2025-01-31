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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasını tatsız bitirdi! Ajax deplasmanından istenmedik sonuç...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.01.2025 00:22
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta son maçına Ajax deplasmanına çıktı. Kazanırsa ilk 8'e girme ihtimali olan sarı-kırmızılılar, Ajax engelini geçemedi. Hollanda devinin evinde oynanan maçtan 2-1 mağlup ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni 14. bitirerek play-off turuna kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasını tatsız bitirdi! Ajax deplasmanından istenmedik sonuç...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, kritik Ajax deplasmanından 3 puanla dönerek direkt son 16'ya kalmayı hedefliyordu. Nefes kesen mücadeleyi Ajax kazanarak, Galatasaray'ın hayallerini suya düşürdü.

PLAY-OFF'A KALDILAR

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Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni 14. bitirdi ve play-off turuna kaldı.

SON 20 MAÇTA DA GOL YEDİLER

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Galatasaray, Ajax maçında da topu ağlarında görmesiyle birlikte toplamda son 20 Avrupa maçında kalesini gole kapatamamış oldu.

BİRÇOK İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

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Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde play-off turunda cezalı duruma düşen oyuncular:

Lucas Torreira
Victor Osimhen
Davinson Sanchez

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Ajax Ajax
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
ajax galatasaray
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