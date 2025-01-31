Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasını tatsız bitirdi! Ajax deplasmanından istenmedik sonuç...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, kritik Ajax deplasmanından 3 puanla dönerek direkt son 16'ya kalmayı hedefliyordu. Nefes kesen mücadeleyi Ajax kazanarak, Galatasaray'ın hayallerini suya düşürdü.
Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ni 14. bitirdi ve play-off turuna kaldı.
Galatasaray, Ajax maçında da topu ağlarında görmesiyle birlikte toplamda son 20 Avrupa maçında kalesini gole kapatamamış oldu.
Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde play-off turunda cezalı duruma düşen oyuncular:
Lucas Torreira
Victor Osimhen
Davinson Sanchez
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