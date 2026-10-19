Galatasaray UEFA'ya gidiyor! Lille maçı ertelenecek mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Fransa’da yaşanan olaylar nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, takımın ve taraftarların güvenliği için UEFA’ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’DAN UEFA’YA BAŞVURUSU

Galatasaray, Lille karşılaşması öncesinde Fransa’da yaşanan olayları dikkate alarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edecek. Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de Fransa’ya gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA nezdinde girişimde bulunacak.

'GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILSIN'

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarını sürdüren Galatasaray yönetiminin önceliği, karşılaşmanın başka bir yere alınması değil, mevcut güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadele öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

PSG-BARCELONA MAÇI İÇİN DE TEDBİR BEKLENİYOR

Fransa’da oynanacak bir diğer önemli karşılaşma olan PSG-Barcelona mücadelesi öncesinde de benzer güvenlik önlemlerinin uygulanması bekleniyor. Galatasaray, Lille deplasmanında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için süreci yakından takip ediyor.