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Galatasaray UEFA'ya gidiyor! Lille maçı ertelenecek mi?

Galatasaray, Lille deplasmanı öncesinde Fransa’da yaşanan gelişmeler nedeniyle harekete geçti. Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik mücadeleye kısa süre kala sarı-kırmızılı yönetim güvenlik gerekçeleri nedeniyle UEFA'ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray UEFA'ya gidiyor! Lille maçı ertelenecek mi?
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Fransa’da yaşanan olaylar nedeniyle harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, takımın ve taraftarların güvenliği için UEFA’ya başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’DAN UEFA’YA BAŞVURUSU

Galatasaray UEFA ya gidiyor! Lille maçı ertelenecek mi? 1

Galatasaray, Lille karşılaşması öncesinde Fransa’da yaşanan olayları dikkate alarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep edecek. Sarı-kırmızılı kulüp, hem takım kafilesinin hem de Fransa’ya gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA nezdinde girişimde bulunacak.

'GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTTIRILSIN'

Galatasaray UEFA ya gidiyor! Lille maçı ertelenecek mi? 2

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarını sürdüren Galatasaray yönetiminin önceliği, karşılaşmanın başka bir yere alınması değil, mevcut güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadele öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

PSG-BARCELONA MAÇI İÇİN DE TEDBİR BEKLENİYOR

Galatasaray UEFA ya gidiyor! Lille maçı ertelenecek mi? 3

Fransa’da oynanacak bir diğer önemli karşılaşma olan PSG-Barcelona mücadelesi öncesinde de benzer güvenlik önlemlerinin uygulanması bekleniyor. Galatasaray, Lille deplasmanında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için süreci yakından takip ediyor.

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