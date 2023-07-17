EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023! 2 yıllık ve 4 yıllık Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023! 2 yıllık ve 4 yıllık Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

17.07.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar YKS sonuçları için geri sayım sürerken merak edildi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen sınavın sonuçları açıklanınca tercih süreci başlayacak ve Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyenler taban puanı, kontenjan, başarı sırlaması gibi unsurlara dikkat edip tercih yapacak. İşte Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması...

Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 2023 YKS sonuçları öncesi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlar baz alındığın erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar üniversite hayali kuran kişiler tarafından bekleniyor. Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları merak konusu oldu. İşte Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve barı sıralamaları hakkında bilgiler...

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

aa

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranıDGS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! DGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Üniversitesi galatasaray üniversitesi bölümleri

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Prime Day indirimleri bitmeden alın! Ömür boyu garantili Stanley termoslar indirimde

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Prime Day'in son günü! Puma ayakkabıda 600 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.