Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ali Akman savaşı! Kim kazanacak?

Alt yaş gruplarından itibaren çıktığı 173 maçta 142 gol atma başarısı gösteren Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman dev takımların radarına girdi.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu için Galatasaray, Fenerbahçe ve Bayern Münih yarış halinde.

AYHAN AKMAN DEVREYE GİRMİŞTİ

TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan ve bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Ali Akman için ilk olarak sarı kırmızılıların eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman devreye girmişti.Bursaspor'la sezon sonu sözleşmesi bitecek yeğeni için çalışmalara başlayan Ayhan Akman'ın genç yıldızı Galatasaray'a kazandırmanın planlarını yaptığı biliniyor.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞME HALİNDE

Bu transfer için devrede olan bir başka kulüp de Fenerbahçe. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı Fenerbahçe'ye getirmek için görüşmeler yapıyor. Emre, Ali ile görüşüp genç futbolcuyu ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.



