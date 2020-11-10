SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ali Akman savaşı! Kim kazanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ali Akman savaşı! Kim kazanacak?

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.11.2020 17:15 | Son Güncelleme

Bursaspor formasıyla bu sezon büyük çıkış yakalayan Ali Akman, Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'nin gündeminde. Ayhan Akman'ın yeğeni olan 18 yaşındaki forveti mutlaka renklerine bağlamak isteyen Aslan ciddi bir rakiple daha karşılaştı. İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ali Akman savaşı! Kim kazanacak?

Alt yaş gruplarından itibaren çıktığı 173 maçta 142 gol atma başarısı gösteren Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman dev takımların radarına girdi.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu için Galatasaray, Fenerbahçe ve Bayern Münih yarış halinde.

AYHAN AKMAN DEVREYE GİRMİŞTİ

5fa0fc5d0f25442accb10a36

TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan ve bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Ali Akman için ilk olarak sarı kırmızılıların eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman devreye girmişti.Bursaspor'la sezon sonu sözleşmesi bitecek yeğeni için çalışmalara başlayan Ayhan Akman'ın genç yıldızı Galatasaray'a kazandırmanın planlarını yaptığı biliniyor.

EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞME HALİNDE

Bu transfer için devrede olan bir başka kulüp de Fenerbahçe. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı Fenerbahçe'ye getirmek için görüşmeler yapıyor. Emre, Ali ile görüşüp genç futbolcuyu ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.

Galatasaray'dan Hulk bombası! Bedavaya geliyor...Galatasaray'dan Hulk bombası! Bedavaya geliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Fatih Terim'den bir rekor daha!Fatih Terim'den bir rekor daha!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
İşte Ersun Yanal'ın yeni takımı!
İşte Ersun Yanal'ın yeni takımı!
Trabzonspor yeni hocasını resmen açıkladı
Trabzonspor yeni hocasını resmen açıkladı
Trabzonspor'da şok istifa!
Trabzonspor'da şok istifa!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Ali Akman savaşı! Kim kazanacak?
Bu sefer kim kazanacak? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...
Galatasaray'dan Hulk bombası! Bedavaya geliyor...
Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Arda Turan gündem oldu! "Sihrini geri kazanıyor..."
Türk futbolunun imparatoru Fatih Terim, üçüncü kez dalya dedi
Fatih Terim'den bir rekor daha!
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
G.Saray milli oyunculardan yoksun çalıştı
Galatasaray kendini buldu
Galatasaray kendini buldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.