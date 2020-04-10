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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdırıldı! İşte o formalar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.04.2020 22:25 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar basına sızdırıldı. İşte o formalar...

Koronavirüs nedeniyle futbol camiası durgun bir dönem geçirirken, önümüzdeki sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Futbol kulüpleri transfer haberleri ile ilgilenirken basına ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdırıldı. Kısa süre içinde gündeme oturan formalar taraftarlar tarafından yorumlanmaya başlandı.

DİKKAT EDİLİYORDU

Yeni sezon forma tanıtımlarına kulüpler önem vermeye başladı. Her sene sezon başlamadan önce bir lansman düzenlenip yeni sezonda giyilecek formalar görücüye çıkartılıyordu. Formaların basına sızdırılmaması için yoğun çaba sarfeden spor kulüplerinden şu ana kadar bu formalar hakkında herhangi bir yalanlama gelmedi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA SIZDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon başta Beşiktaş olmak üzere; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iç saha formaları basına sızdırılmıştı.


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