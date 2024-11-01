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Galatasaray, Victor Osimhen için masaya oturuyor! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 21:39
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Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi devam eden dünyaca ünlü golcüsünü bonservisiyle kadroya katma planları yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Victor Osimhen için masaya oturuyor! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Galatasaray'ın, tüm dünyada ses getiren transferi Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için İtalyan ekibi Napoli ile masaya oturacağı iddia edildi.

''GALATASARAY MASAYA OTURACAK''

5-Kasımpaşa

Ünlü gazeteci Ali Naci Küçük, "Galatasaray belli ki masaya oturacak. Şansını deneyecek diyelim." diyerek sarı - kırmızılı taraftara yeşil ışık yaktı.

''SESSİZ SEDASIZ BİTMESİ GEREKİYOR''

1-Fenerbahçe

Küçük, bu transferin maddi açıdan çok zor olduğunu belirterek "Galatasaray o masaya oturacaksa sukunetini koruyup, sessiz sedasız bu işi bitirmesi lazım. Ama ben bu ihtimalin yüzde 10-15 olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

GÖZ DOLDURMAYA DEVAM EDİYOR

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Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro civarında yer alan Osimhen, dünyanın en pahalı forvet oyuncuları arasında yer alıyor. Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Osimhen, 4 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurmayada devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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